陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本選手権で初優勝した心境をあらためてつづった。「14年前、最後に日本一を獲ったこの場所で14年ぶりの日本一。本当に、すごく長い時間がかかったけど諦めずに走り続けてきてよかったと心から思える景色でした」と、改修前の瑞穂で行われた高校2年時の日本ユース選手権以来の日本一のタイトルとなった13日のレースを振