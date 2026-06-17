今週末は梅雨前線の影響で、西日本から東日本の広い範囲でまとまった雨となる見込みで、九州を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。 ＜画像で確認＞警報可能性「中」エリア／雨風シミュレーション／47都道府県週間天気 気象庁が20日(土)に「大雨」「土砂災害」の警報の可能性「中」と発表している県は、山口、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島（奄美地方除く）です。 20日(土)ごろは前線が九州北部付近に