小笠原慎之介投手（ゲッティ＝共同）巨人は17日、今季は米大リーグ、ナショナルズ傘下のマイナーでプレーしていた小笠原慎之介投手（28）を獲得したと発表した。2季ぶりの日本球界復帰となる。2年ぶりのセ・リーグ制覇へ向け、経験豊富なサウスポーの補強に成功した。小笠原は神奈川・東海大相模高から2016年にドラフト1位で中日に入団。主に先発として9年間で通算46勝65敗、防御率3.62。24年シーズン後にポスティングシステム