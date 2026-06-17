東京証券取引所17日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値からの上げ幅は一時500円を超えた。米原油先物価格の下落を受け、幅広い銘柄に買い注文が入った。一方、過熱への警戒感から売りも出て、節目の6万9000円を割る場面があった。午前終値は前日終値比521円58銭高の6万9926円08銭。東証株価指数（TOPIX）は30.02ポイント高の4021.16。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書が正式署名されれば、