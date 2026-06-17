アルゼンチン―アルジェリア後半、ハットトリックとなるゴールを決め、駆け出すアルゼンチンのメッシ（10）＝カンザスシティー（共同）アルゼンチンのメッシが今大会初戦となる16日のアルジェリア戦で自身初のハットトリックを達成し、W杯通算得点をクローゼ（ドイツ）に並ぶ史上最多の16に伸ばした。前半にペナルティーエリア外から左足を振り抜いて鮮やかな先制点を挙げると、後半も勢いは止まらず2ゴール。前人未到の6大会