9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の告別式が17日、都内斎場で営まれた。式には明石家さんま、舘ひろし、松平健、山川豊、梅沢富美男、浅田美代子らが参列。弔辞は松平が読み上げた。玉緒さんのおいにあたる、俳優の若山騎一郎が取材に応じ「とうとう親族は、僕1人になりました。さみしくなりました」と、表情を曇らせて話した。「おばちゃんの顔を見たら、とってもか