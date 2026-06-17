北中米Ｗ杯に挑む森保ジャパンのニューヒーローが、海外でも熱視線を集めている。日本代表は１次リーグ初戦のオランダ戦（１４日＝日本時間１５日）で２―２の引き分け。強豪国から勝ち点１をもぎ取った。この試合で、ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）はＷ杯初ゴールをマーク。ペナルティーエリアで後ろに下がりながら鋭く反転し、右足の強烈なシュートを相手ゴールに突き刺した。そうしたなか、韓国のエンタメ専門サ