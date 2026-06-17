カフェ・ベローチェは、ブランドの40周年を記念し、全国の店舗とオンラインストアにて「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」(4,980円)を数量限定で発売する。本商品は40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこをコンセプトに、創業当時の1980年代を想起させるレトロPOP調の鮮やかなデザインに仕上げられた。店頭では7月2日より、オンラインストアでは同日20時より発売を開始する。40周年の節目となる今年は、「黒ねこ ペーパー編みバッ