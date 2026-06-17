女子ハンドボールのハニービー石川が16日夜、パートナー報告会を行い、女王奪還に向け来シーズンへの決意を新たにしました。今シーズン、チーム創設50年目となったハニービー石川は、レギュラーシーズンを13勝6敗1分けで4位、プレーオフをベスト4で終えました。金沢市内では16日夜、支援団体や企業などを対象としたパートナー報告会が