北中米Ｗ杯１次リーグＧ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・ロサンゼルス）、イランがニュージーランドに２―２のドローで終えた試合で、イラン選手のある行動が物議をかもしている。問題となったのは、開催国の一つであり、この日の会場でもある米国で見せたゴールパフォーマンスだ。１―２の後半９分に同点弾を決めたＭＦモハンマド・モヘビ（ロストフ）は、右手で拳銃のようなポーズをしながら、空に向かって何度も打つ