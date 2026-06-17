「高年収」と聞くと、おおむね「年収1000万円以上」をイメージする人は少なくないでしょう。今回のケースでも、夫が「年収1000万円」をひとつの目標として掲げているようです。 本記事では、日本において年収1000万円を稼いでいる人が実際にどれくらいいるのかをまとめました。また年収1000万円を目指すうえで意識したい点も解説します。 年収1000万円を超える人の割合は？ 国税庁長官官房企画課が公