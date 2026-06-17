ワカモノリサーチは2026年6月16日、「あなたは将来、実家から出たいと思いますか?」というアンケート調査の結果を発表した。本調査は2026年2月27日〜3月16日の期間、全国の現役高校生(男女)284名を対象に、インターネットリサーチによって行われたもの。○83.1%が「実家を出たい」と回答、自立と自由を求める声あなたは将来、実家から出たいと思いますか?調査の結果、実家を出たいと「思う」が83.1%、実家を出たいと「思わない」が