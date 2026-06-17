タレントのハリー杉山が１７日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。サッカー北中米Ｗ杯を楽しむ上でのＳＮＳ上で注意すべき点をつづった。大のサッカー通として知られるハリーは「ワールドカップを最大限に皆さんに楽しんでほしいのですが」と前置きした上で「１．当たり前なこと。選手のアカウントへ攻撃的、差別的メッセージはやめましょう」と投稿。当然のことながら選手のアカウントへの誹謗中傷はやめるよう、訴えた。最