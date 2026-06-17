17日朝、石川県小松市の山あいで80代の男性がクマに襲われ、大けがをしました。石川県内のクマによる人身被害はことしに入って初めてです。テレビ金沢・中田 智輝 記者：「あちらには、クマが降りてきたとみられる足跡があります」現場は、石川県小松市岩渕町にある白山神社の周辺です。小松市や消防によりますと、きょう午前6時ごろ、付近を散歩していた80代の男性がクマに襲われました。 男性は、頭や顔などにけがをする重