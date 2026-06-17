北中米Ｗ杯１次リーグＥ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、カナダ・トロント）でコートジボワールと対戦するドイツに意外な難敵が現れたと、ドイツ紙「ビルト」が報じた。初戦でキュラソーに７―１ドイツはノースカロライナ州ウィンストン・セーラムをベースキャンプ地としているが、マムシが出現し、イレブンは困惑しているという。主将のＤＦヨシュア・キミヒ（バイエルン・ミュンヘン）は「ヘビを見かけたのですが、毒ヘビ