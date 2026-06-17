俳優のユン・ジュマンが、第二子を授かったことを報告した。6月16日、ユン・ジュマンは自身のSNSを更新。【写真】“14歳上韓国俳優”と結婚の日本人妻、第2子妊娠「皆さん、お元気ですか？ 最近はなかなか近況をお伝えできませんでしたが、それなりに忙しく過ごしていました」とコメントし、写真を公開した。投稿された写真には、妊娠を示す「陽性反応」が表示された妊娠検査薬が写っていた。続けて「2人目ができました。現在妊娠5