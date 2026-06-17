アマゾンジャパンは、会員限定のセール「プライムデー」を7月10〜13日の4日間、実施する。食料品や日用品、家電など300万点以上が対象で、生活必需品からプレミアムブランド商品、猛暑対策アイテムなどをそろえる。食料品のネットスーパーでもセールを行う。なお、7月7〜9日の3日間、「プライムデー先行セール」も行う。今年の「プライムデー」では、日常生活で良く使われる商品のまとめ買いに応えるほか、価値観などに沿ったこだ