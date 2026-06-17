【モデルプレス＝2026/06/17】セブン-イレブンの「冷製パスタシリーズ」が刷新され、「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」「冷製パスタ 豚しゃぶとごまポン酢」「冷製パスタ ツナと大根おろし 和風ソース」の3種が6月23日（火）より全国で順次登場する。【写真】セブンの新作冷製パスタ3種◆具材たっぷりで見た目も鮮やかな3種の冷製パスタ夏に向けて人気が高まる「冷製パスタシリーズ」が新しくなり、暑い日でも食欲をそそる