【B1R-L シャーシキット スキンカラーE】 10月 発売予定 価格：5,940円 コトブキヤは、プラモデル「B1R-L シャーシキット スキンカラーE」を10月に発売する。価格は5,940円。 本製品は、同社が展開する美少女プラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、初期のメガミに用いられたBlock1規格のLサイズ素体を、浅井真紀氏が改めてリメイクした「B1