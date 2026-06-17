“新・固定費”の代表格ともいうべきサブスクは、「とりあえず解約しておく」をデフォルトに。“ライフライン”であるスマホは本体も年々高騰。キャリア変更や料金プランの再考も、一度冷静に考えよう。教えてくれた方横川楓1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）が発売中