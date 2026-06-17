【PLAfig. No.PF-03 デストロイア 完全体】 11月 発売予定 価格： 9,130円（通常版） 9,350円（アオシマオンラインショップ限定版） 青島文化教材社は、プラモデル「PLAfig. No.PF-03 デストロイア 完全体」を11月に発売する。価格は9,130円。6月24日14時より予約受付を開始する。 本商品は映画「ゴジラVSデストロイア」に登場した「デストロイア 完全体」を「