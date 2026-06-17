資料岡山市役所 老朽化した岡山市営・岡山駅東口高架下第一自転車駐車場（岡山・北区駅元町）の補修工事を行うため、一部または全部が使えなくなります。 工事では外壁や天井、床の補修や照明などの電気設備、駐輪設備を更新します。 使用できない期間は、2階部分が6月22日～12月中旬ごろ、1階部分が10月中旬ごろ～3月末の予定です。岡山市は閉場期間中、近隣の駐輪場の利用を呼び掛けています。