XREALは、GoogleのXRプラットフォーム「Android XR」を採用したXRグラス「XREAL AURA」を今秋に発売する。具体的な発売日や価格は未定だが、発売に先駆けて限定特典2種の販売を開始した。価格は優先的に出荷順位が確保される「XREAL AURA 特典プログラム」が15,000円、発売日出荷が保証される「XREAL AURA 初回限定パス」が45,000円。 「XREAL AURA 特典プログラム」には発売時に使える30,000円相当の特典コード