インターネットを悪用した犯罪を防ごうと高知県警は6月17日、高知県内の専門学生たちにサイバー防犯ボランティアを委嘱しました。県警ではインターネットを悪用した犯罪を防ぐため、2015年から毎年県内の学生グループなどを県サイバー防犯ボランティアに委嘱しています。高知市で行われた委嘱式では、成情報看護専門学校の防犯ボランティア団体「CentralCharacterS」の21人が参加し、団体の矢野大空