俳優の田中健（75）が、17日までに自身のブログを更新。いただき物の食材をふんだんに使った手作りブランチを公開し、称賛の声が寄せられている。【写真】「胃がびっくりするほどの御馳走」田中健の豪華手作りブランチ田中は「宴会あけのブランチ」と題してブログを更新。「手ぶらでいらしていただいて大丈夫なのにいただきものばかりな田中家冷蔵庫」とつづり、この日の食卓メニューを紹介した。食卓には、「北海道からき