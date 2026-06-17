タレントで俳優の岡田結実が、16日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。高校時代に体験したという不思議な目撃談を明かした。【写真】岡田結実のイケメン夫が登場＆夫婦テレビ初共演同番組は、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー。都市伝説好きの著名人たちが集まり、真偽不明の噂や話題を“愛と浪漫”をもって語