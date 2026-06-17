俳優の風間俊介（43）が17日、自身のXを更新。自身を含む同日に誕生日を迎えた芸能人の名前を次々に挙げて祝福した。【写真】誕生日は同じ！仲良しそうな二宮和也＆風間俊介風間は「ニノ、福くん、波瑠ちゃん、五関くん、山寺宏一さん、麻生久美子さん、岡山天音くん、築地まさたかくん、花岡実桜ちゃん、馬場徹さん、辻希美さん、森川葵さん、僕 そして、6月17日生まれの皆さん お誕生日おめでとうございます」と投稿した。