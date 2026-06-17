オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は17日、首都アムステルダムで国賓として歓迎式典などの公式行事に臨まれます。天皇皇后両陛下が滞在されているアムステルダム王宮の前の広場では歓迎式典などの公式行事が行われます。そして、広場には日の丸が掲げられ、歓迎ムードが広がっています。オランダ到着後、国王夫妻の別邸ヘット・アウデ・ロー城で過ごしてきた両陛下は、現地時間の16日午後、首都アムステルダムに移動し、アムス