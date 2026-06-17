岐阜県の工場で火事があり、鎮火のめどは立っていません。 【現場の画像】｢黒煙が見える…｣ 炭素繊維のリサイクル工場で火事 鎮火のめど立たず 17日午前5時15分ごろ、岐阜県御嵩町にある炭素繊維のリサイクルなどを手がける会社の工場で、「黒煙が見える」などと消防から警察に連絡がありました。 【現場の画像】炭素繊維のリサイクル工場で火事 警察によりますと、消防車10台が現在も消火活動にあたっています。火元とみられ