９日に肺炎のため８６歳で死去した俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの告別式が１７日、東京・桐ケ谷斎場で営まれた。著名人や関係者２００人が参列した。主な参列者には明石家さんま、浅田美代子、舘ひろし、山川豊、松平健、梅沢富美男、なべおさみが名を連ねた。誰からも愛される存在だった玉緒さんの最期を見送った。さんまは前日１６日のお通夜同様、車で姿を現し、帰り間際に