◇ナ・リーグメッツ3―5レッズ（2026年6月16日シンシナティ）メッツの千賀滉大投手（33）が16日（日本時間17日）、負傷者リスト（IL）からメジャー復帰し、敵地でのレッズ戦に先発。4回2安打4失点で今季初勝利はならず、開幕からの5連敗を喫した。カルロス・メンドサ監督（46）は次回登板も先発として起用する方針を示した。4月26日（同27日）ロッキーズ戦以来、51日ぶりとなるメジャーでの先発マウンドとなった千賀は立