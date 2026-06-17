オアシズ大久保佳代子（55）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。「アクティブバイスタンダー」について学んだ。番組のテーマは「アクティブバイスタンダー」。くりぃむしちゅー上田晋也（56）は「この言葉知ってた？」とゲストの寺田心（18）に振るも「知らないです」と答えた。大久保も「知らないですし、アクティブバイスタンダーって英語だから意味をくみ取ろうとするけどそれでも