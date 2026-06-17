生命保険文化センターの18歳から70代の男女を対象とした「2025年度 生活保障に関する調査」によると、全体の70.9%もの人が「保険に関する知識に詳しくない」と自覚しています（※）。さらに、「金融に関する知識」についても71.0%が「詳しくない」と回答しており、主観的な自己評価だけでなく、基本的な生命保険や金融に関する知識量を測るテストでも、全世代の平均正解数は6問中わずか2.2問にとどまっているのが実態です。このよ