17日、柏崎市の道路上で倒れている男性が見つかりました。男性はその場で死亡が確認されています。男性が見つかったのは柏崎市青海川の県道257号です。 警察によりますと17日午前3時ごろ、新聞配達をしていた人から「米山大橋の橋の下の道路で人が倒れている」との110番通報がありました。警察と消防が駆け付けたところ、道路上でうつぶせの状態で顔付近から血を流している男性を発見。その場で死亡が確認されました。男性は3