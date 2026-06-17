ひとりで遊んでいたはずの2歳の男の子。静かだな…とママがそっとのぞいてみると、そこにはリアルな“パンどろぼう”が…！？【写真】大きな大きな食パンをがぶっ！！人気絵本シリーズ『パンどろぼう』は、パンが大好きなキャラクターがユーモラスに活躍する物語で、子どもたちから人気を集めています。絵本にも出てきそうなかわいらしい男の子の姿がInstagramに投稿されると、「みんながやりたかったやつ！ずるいぞ！」「幸せそう