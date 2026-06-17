Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは6月16日、自身のInstagramを更新。さまざまな姿を見せるオフショットを公開しました。【写真】玉森裕太の“アホ顔”？笑顔から逆立ちまで多彩な11枚玉森さんはカメラの絵文字とともに、写真を11枚載せています。白いTシャツに黒のパンツを合わせた夏コーデで縁石に座り、缶を手に笑顔を見せるショットや、ニット帽に眼鏡、オールブラックでクールに決めたショット、さらにハンバーガーを頬張る姿も披露