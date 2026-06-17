中国国家発展改革委員会など5当局はこのほど、重点産業における省エネ・低炭素の一層の進展を目指した難関攻略3年行動をスタートした。2026年から3年間かけて、鉄鋼、電解アルミニウム、セメント、石炭火力発電などエネルギー消費量の多い九つの重点産業を対象に、省エネ・低炭素の取り組みを全面的に実施し、企業がエネルギー効率と炭素効率の水準を可能な限り引き上げるよう後押しし、二酸化炭素（CO2）排出量ピークアウトおよび