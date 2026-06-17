タイムラインに流れてきた、思わず目を奪われるほどに美しいデザートの写真。真っ白なベースの中に、赤や緑、黄色といった色鮮やかなゼリーの欠片が、まるで散りばめられた宝石やステンドグラスのように輝いています。【写真】「宝石ゼリーケーキ」ロマンさんが公開したレシピ「アメリカ、韓国、日本のお友達、このデザートを見てください」そんな呼びかけとともにXに投稿されたこの写真は、瞬く間に日本をはじめとする世界中で大