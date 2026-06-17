長く持つなら「利回り以外」も見ておきたいJ-REIT（不動産投資信託）を見ると、どうしても分配金利回りに目が行きます。確かに利回りは重要ですが、NISA（少額投資非課税制度）で長く保有することを考えるなら、それだけでは判断できません。保有している不動産の内容はどうか。スポンサー企業はどこか。財務面に無理はないか。こうした点も確認しておきたいところです。新NISAが始まってからは、「長く持てる銘柄を探したい」とい