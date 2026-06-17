「シエンタ」どんなモデル？日本の道路事情にマッチしたサイズと高い実用性で、いまやファミリーカーの定番となったコンパクトミニバン。その代表格として市場を牽引し続けているのがトヨタの「シエンタ」です。日本自動車販売協会連合会調べによる2025年度（2025年4月〜2026年3月分）の登録車ランキング（軽自動車を除く）では10万5364台を記録し、4位にランクインしています。【画像】超カッコいい！ これが「最新シエンタ」