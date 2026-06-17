JR西日本によりますと、きょう（17日）午前10時57分ごろ、山陽本線の西川原駅～岡山駅間で列車が人と接触したため、東岡山駅～岡山駅間のほか、津山線の法界院駅～岡山駅間で運転がストップしています。 接触した列車は岡山駅発 播州赤穂行きの普通列車で乗っていた乗客約90人にけがはありませんでした。列車の運転士から「踏切内に人影を認めたため、直ちに非常ブレーキを扱ったが、人と接触した」と連