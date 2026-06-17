ゲーム音楽ライブイベント『GAME MUSIC JAM - Level 1』に、新たに『ダンガンロンパ』シリーズが参加することが発表された。あわせて、イラストレーター・板鼻利幸による描き下ろしのイベントキービジュアルも公開された。 （関連：【画像あり】『GAME MUSIC JAM - Level 1』で演奏される『ダンガンロンパ』シリーズ） 本イベントは、7月18日～20日の3日間にわたり、千葉・LaLa a