スプリンガーと試合前にハイタッチ【MLB】Bジェイズ 6ー1 Rソックス（日本時間17日・ボストン）ベンチで微笑ましい光景だった。ブルージェイズ・岡本和真内野手は16日（日本時間17日）、敵地でのレッドソックス戦に臨んだ。試合前、球団公式X（旧ツイッター）が捉えた光景が「かわいい」と話題を呼んでいる。岡本は今季がメジャー1年目。試合前の時点で打率.235、15本塁打、42打点、OPS.761をマークし、本塁打と打点ではチーム