ア・リーグの一塁手部門で2位のベン・ライスを抑えてトップにMLB機構は15日（日本時間16日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第1回中間発表を行った。ア・リーグの一塁手部門では、今季不振に苦しむブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手がトップに立った。この結果に米ファンからは「ヤバすぎ」などと呆れや失笑の声が殺到している。ゲレーロJr.は2025年4月にブルージェイズと14年総額5