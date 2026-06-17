新庄市によりますと、きょう午前５時ごろ、山形県新庄市五日町でクマ１頭が目撃されました。 現場は国道１３号沿いにあるＪＡ中央セルフスタンドの北側の農地で、クマは成獣とみられています。 市が注意を呼びかけています。