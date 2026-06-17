アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節で、アルジェリア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦。リオネル・メッシが圧巻の追加点を挙げた。アルゼンチンは、６大会連続のワールドカップ出場となるリオネル・メッシが先発。38歳となったスターは、今大会でも別格の輝きを放った。まずは17分だった。ロドリゴ・デ・パウルから最終ライン裏へ鋭い縦パスが入ると、敵陣中央で