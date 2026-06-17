６月14日（日本時間15日）に行なわれたオランダ戦、０−１で迎えた57、に同点弾を蹴り込んだのは中村敬斗だった。左サイドの深い位置で久保建英からパスを受けると、右足を一閃。日本代表の今大会初ゴールを決めた。中村とアンダー世代の代表でもともに戦ってきたDF瀬古歩夢（26歳）は、この同点弾に特別な思いを抱いていた。「嬉しいですね。今まで10年来、アンダーの頃から一緒にやってきた選手がこうした舞台で結果を出して