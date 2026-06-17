歌手の円広志（72）が17日、メインMCを務めているカンテレ朝の番組『よ〜いドン！』（月〜金前9：50※関西ローカル）を休演した。【写真】『よ〜いドン！歌謡祭』第1弾出演者円広志、松本伊代、辰巳ゆうとスタジオで同局の谷元星奈アナウンサーが「本日は円さん体調不良のためお休みされます」と伝え「円さん、お大事になさってください」と呼びかけた。『よ〜いドン！』は2008年から続く関西を代表する長寿番組の一つ