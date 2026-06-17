サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が、21日のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本の第2戦、チュニジア戦の日本テレビ中継の解説を担当する。本田は日本初戦となったオランダ戦のNHK中継の解説を務め大きな話題に。複数の局で同一大会の解説を担当する異例の挑戦となった。実況を務めるのは日本テレビの山本紘之アナウンサーで、本田との掛け合いに期待が集まる。15日の日本VSオランダ戦で大反響となった