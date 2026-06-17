９日に肺炎のため８６歳で死去した俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの告別式が１７日、東京・桐ケ谷斎場で営まれた。前日の通夜に引き続き、明石家さんまや浅田美代子らゆかりある著名人をはじめ約２００人が参列。おいの若山騎一郎は報道陣の取材に応じ、快晴となった空を見上げて「この梅雨の中で晴れてるっていうのは、やっぱおばちゃんは本当に持ってる」としみじみ語った。若山